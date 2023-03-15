«صناع الخير»: مبادرة «كتف في كتف» ناتجة عن التحالف الوطني للعمل الأهلي

قال محمد جمال، مسؤول قطاع الصعيد بمؤسسة صناع الحياة، إن مبادرة «كتف في كتف» إحدى الحملات الناتجة عن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

33 مؤسسة وجمعية بالتحالف

وأضاف خلال مكالمة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن فكرة التحالف كانت بالبداية قائمة على انضمام المؤسسات التنموية ومؤسسات المجتمع المدني التي لها تاريخ مشرف وكبير في تقديم الدعم والمساعدة للأسر الأولى بالرعاية، والتي يبلغ عددها أكثر من 33 مؤسسة وجمعية خيرية وتنموية تعمل في العمل التنموي منذ سنوات.

ولفت إلى أن مساحة التنسيق الأكبر تؤدي للتنسيق بقوة وفاعلية الدور للمؤسسات التنموية لتقديم الخدمات والمساعدات للأسر الأولى بالرعاية.

نقطة تحرك وتميز كبيرة

وأشار إلى أن وجود الدولة في دعم العمل التنموي، والذي تتم ملامسته في الحراك الكبير للعمل التنموي والوطني، بإطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي 2022 عاما للمجتمع المدني، ليكون تركيز الدولة على دعم وتقديم الخدمات والمساعدات للأسر الأولى بالرعاية، وهذه كانت نقطة تحرك وتميز كبيرة في العمل التنموي.