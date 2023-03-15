«بنك الطعام»: توزيع 4 ملايين كرتونة مواد غذائية بمبادرة «كتف في كتف»

قال ياسر عبد العليم، مدير أول عمليات ميدانية ببنك الطعام المصري، إن المبادرة ستنظم احتفالية كبرى في 17 مارس الجاري، في استاد القاهرة، سيجري بموجبها إطلاق المبادرة بكل تفاصيلها لتعبئة وتوزيع 4 ملايين كرتونة قبل شهر رمضان، وستشمل كل المحافظات، لاستهداف المناطق الأكثر فقرا والأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا وفقا لقواعد البيانات التي تمتلكها المؤسسات المختلفة.

مبادرة «كتف في كتف» تستمر طوال شهر رمضان

وأضاف «عبد العليم»، خلال مكالمة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن كل جهود المؤسسات تتضافر خلال شهر رمضان المبارك في توفير المواد الغذائية والسلع الأساسية للأسر الأولى بالرعاية، لافتا إلى أن مبادرة «كتف في كتف» بدأت الجمعة الماضي، وتستمر طوال شهر رمضان.

ولفت أنه منذ نشأة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في مارس 2022، استطاعت المؤسسات العمل الأهلي في التنسيق لعدم حدوث ازدواجية في مساعدة الحالات.

وأشار إلى أنه جرى النزول للقرى الأكثر فقر واحتياج الفترة الماضية، وبالتالي أصبح هناك بعض البيانات المشتركة بين المؤسسات الأهلية.

4 ملايين كرتونة غذائية

وأفاد بأن تعبئة 4 ملايين كرتونة مواد غذائية قبل شهر رمضان المبارك سيكون بواسطة المتطوعين، الذين خصصوا وقتا ومجهودا للعمل الأهلي دون مقابل.