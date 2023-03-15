أعضاء «نواب»: «كتف بكتف» توفر الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية

قال عدد من أعضاء مجلس النواب، أن مبادرة «كتف في كتف» التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تعد أكبر وأضخم مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر، بمشاركة عدد من الجمعيات والمنظمات الأهلية المنضمة للتحالف.

مبادرة «كتف في كتف»

وأكد حسام عوض الله، عضو مجلس النواب، أن المبادرة هي إحدى ثمار الجهود التنموية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، حيث تعد من أبرز المبادرات لحماية غير القادرين ومحدودي الدخل مع قرب شهر رمضان الكريم، ومن المستهدف أن تكون أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في مصر والعالم.

وقال «عوض الله»، أن انطلاق المبادرة خطوة جادة وحقيقية نحو تفعيل واستثمار العمل الأهلي في سد احتياجات المرحلة الحالية في ظل استمرار التداعيات العالمية للازمة «الروسية ـ الأوكرانية»، والتي أثرّت في جميع دول العالم.

دعم الأسر الأكثر احتياجا

وأضاف «عوض الله»، أن الخطوة مهمة مع بدء المبادرة في المحافظات، من أجل دعم ومساندة الأسر الأكثر احتياجا وتحقيق الأمن الغذائي، حيث يسعى الرئيس السيسي لتخفيف الأعباء عن كل الفئات، حيث اتخذ خلال الأسبوعيين الماضيين عددا من الإجراءات الاقتصادية خلال رفع المعاشات والأجور والعلاوة وتكافل وكرامة، ليبدأ الصرف بداية من شهر أبريل، ثم حماية محدودي الدخل من خلال المبادرة الرائدة.

وطالب «عوض الله» الجميع بالتحلي بالمسؤولية المجتمعية، ومساعدة غير القادرين في مواجهة احتياجاتهم اليومية، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم.

تنشيط دور العمل الأهلي

واوضح رئيس طاقة النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت دائمة تؤكد ضرورة تقديم كل الدعم للفئات الأولى بالرعاية، وتنشيط دور العمل الأهلي والمجتمع المدني والمسئولية المجتمعية حتى لرجال الاعمال لتوسيع الانشطة المجتمعية وتقديم الحماية الاجتماعية والوصول لأكبر عدد ممكن من الأسر الأولى بالرعاية بالمناطق المحرومة والنائية.

وأشار «عوض الله»، أن أبرز ما يميز المبادرة هو الانتشار الجغرافي للتحالف الوطني، وتبادل البيانات بين المؤسسات الأهلية، والجمعيات وتواجد كوادر متطوعة مؤهلة لأداء الخدمات بسرعة وكفاءة عالية، بهدف تقديم 4 ملايين صندوق مواد غذائية، للفئات الأولى بالرعاية.

وقال النائب محمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن مبادرة «كتف في كتف» التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تعد أكبر وأضخم مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر، بمشاركة عديد من الجمعيات والمنظمات الأهلية المنضمة للتحالف.

وأضاف وكيل لجنة الطاقة، أن التحالف استطاع خلال عام منذ تدشينه في تنفيذ العديد من برامج الحماية الاجتماعية من خلال قاعدة بيانات موحدة للأكثر احتياجا في محافظات مصر المختلفة، مشيرًا إلى أن «كتف في كتف» خير دليل على نجاح التنسيق بين المنظمات والجمعيات المنضمة للتحالف، من خلال توزيع 4 ملايين كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا، استعدادًا لشهر رمضان الكريم.

وأوضح «الجبلاوي»، أن المبادرات المختلفة التي يقوم بها التحالف والتي تم تحقيقها خلال عام من تدشينه، إضافة لما يتم تحقيقه حاليًا، يؤكد أهمية دور الجمعيات الأهلية والعمل الأهلي خاصة في ظل الظروف الاقتصادية نتيجة تداعيات الأزمة العالمية.

وأشار إلى أن مجهودات التحالف ساهمت في نشر ثقافة العمل التطوعي في مختلف محافظات الجمهورية، مؤكدًا أن الجمعيات الأهلية استطاعت أن تستعيد دورها وتأثيرها في المجتمع المصري.