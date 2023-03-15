مخرجة «سواح»: الفيلم يناقش قضايا العنف المهني بعد التخرج

عبرت المخرجة منى يحيى، عن سعادتها بالاشتراك في مهرجان أسوان لسينما المرأة، من خلال فيلمها «سواح»، الذي شارك ضمن قائمة الأفلام القصيرة.

وقالت منى يحيى في بيان، إن الفيلم الذي عُرض في مهرجان أسوان، يناقش العديد من المواضيع التي تختص فكرة العنف المهني وخاصة ما بعد التخرج، لافتة إلى أن الفيلم يتناول قصص عديدة من ضمنها فكرة نزوح خريجي الكليات من الأقاليم إلى القاهرة للبحث عن فرصة عمل جيدة.

الفيلم يتطرق إلى الضغط النفسي

وأشارت إلى أن العمل يتطرق إلى مواضيع تخص الضغط النفسي والأمور التي يتعرض لها خريجي الكليات عند قدومهم للقاهرة، في إطار من الدراما الاجتماعية، موضحة أن الفيلم من إخراجها وتأليفها، وبطولة الفنانة الشابة آية جمال.

واختتمت: «نسعى خلال الفترة المقبلة لعرض العمل في العديد من المهرجانات المختلفة والتي من ضمنها القاهرة السينمائي، أملاً في إيصال فكرته لكل الجمهور بمصر، ومن ثم يتم عرضه في الخارج».