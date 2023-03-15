إحدى المستفيدات من مشروع الإسكان لـ قناة الحياة: حصلنا على شقة بتسهيلات كبيرة

قدم الإعلامي محمد مصطفى شردي، فقرة خاصة ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة الحياة، من مدينة المنيا الجديدة، ورصد الطفرة التي جرى تنفيذها بمشروع «داره» لتطوير عواصم المدن بالمحافظات، وما جرى تنفيذه من وحدات سكن لكل المصريين في المنيا الجديدة.

رأي الأهالي في المشروع

وأجرى شردي لقاء مع الأهالي الذين عبروا عن سعادتهم بمستوى تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي في المنيا الجديدة، والطفرة التي حققتها الدولة وسرعة تنفيذ الوحدات وتسليمها لهم.

وقالت حنان الجدامي موظفة بقسم جوازات المنيا، وإحدى المستفيدات بشقق الإسكان، «حجزنا شقتين لولادي الاتنين، وربنا أكرمنا وجم الاتنين، وكان نازل إعلان في البريد وجبت الكراسة ودفعت المقدم ومكنش فيه واسطة، واتصلوا بينا والبنك تعاطف معانا في الفلوس، والبنك خفضلي الفلوس جدا، وهندفع 325 جنيها في الشهر بشقة تمليك لابني الأول، وابني الثاني 700 جنيه في شقته».

طفرة كبيرة

وتشهد المنيا الجديدة طفرة كبيرة تحققها مشروعات حياة كريمة بمحافظة المنيا، والتي تمتد جنوبا وشمالا، مشروعات متنوعة تشمل كل نواحي البنية التحتية من رصف طرق وتعليم وصحة وصرف صحي ومحطات مياه، وغاز طبيعي، إلى مراكز الشباب، ووحدات إسكان.