بنك الطعام المصري لقناة الحياة: ما سيراه المصريون يوم الجمعة يحدث يوميا

قال محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن ما سيراه المصريون يوم الجمعة، هو وجه واحد لما نراه كل يوم في مصر.

الخير يمر بسلاسة

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم» الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي على شاشة قناة «الحياة»: «السوشيال ميديا تنشر دائما السلبيات، والخير دائما يمر بسلاسة، وما سيحدث يوم 17 سيحدث كل يوم في مصر، وأثق أن كل مصري سيكون فخورا بما سيراه يوم 17».

وتابع: «عملنا من يومين بروفة صغيرة ونسقنا جهودنا في نفس الوقت كأننا جمعية واحدة كبيرة، وهو مجرد شكل ووجه صغير بقوة اتحاد الجمعيات في مصر مع بعض».

قطاع مدني قوي

واستطرد: «القطاع المدني المصري من أكبر القطاعات في العالم، ومتأصل منذ الحرب العالمية الثانية، وحاليا نقف على 70 سنة من الأبحاث نطبقها على الأرض، فبنك الطعام مثلا يراه المجتمع على أنه مجرد كيان لوجستي يأخد الطعام، لكن نحن كيان علاجي متخصص ونعالج التقزم وسوء التغذية وغيرها من الأمور».