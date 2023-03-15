مدير إدارة المخلفات بالمنيا لـ قناة الحياة: إقامة 3 مدافن صحية ومحطة وسيطة بالمحافظة

قال محمود علي، مدير إدارة المخلفات بمحافظة المنيا، إن مصنع تدوير المخلفات الذي جرى افتتاحه كأحد مشروعات الافتتاح الرئاسي، يأتي ضمن خطة وزارة التنمية المحلية على مستوى الجمهورية لتدوير المخلفات والاستفادة منها.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة «الحياة»، أن مصنع تدوير المخلفات لن يكون آخر مشروع، كما سيجري عمل 3 مدافن صحية ومحطة وسيطة في المنيا تستقبل المخلفات من الكثير من الأماكن، مؤكدا أن هذه المشروعات فقط في قطاع النظافة.

المشروع سينقل المحافظة

وتابع: «هذا المشروع سينقل محافظة المنيا نقلة أخرى في مجال عملية التخلص من المخلفات»، مشيرا إلى أن الوحدات المحلية هي اللي تتولى عملية الجمع والنقل بالتنسيق مع بعض القطاعات الصغيرة ويخطط لها مستقبلا بشكل آخر.

جمع المخلفات

وأوضح أن المخلفات التي تنتج من المراكز تسبب أزمات صحية كثيرة، وقبل ذلك كانت تنقل في المقالب العمومية في الظهير الصحراوي، وهي مشكلة عامة، وحاليا الوحدات المحلية هي التي تجمع بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والشركات الصغيرة، وسنطور عملية الجمع خلال الفترة المقبلة.