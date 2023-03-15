تجديد حبس 5 متهمين بالنصب على المواطنين في التبين

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس 5 متهمين بتكوين عصابي تخصص في النصب على المواطنين بدائرة قسم شرطة التبين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

وكشفت التحقيقات عن أن الواقعة جرى اكتشافها من قبل صاحب محل لتجارة الهواتف المحمولة بسابقة تعرفه على أحد الأشخاص من خلال أحد مواقع التسوق الإلكتروني، وأن الأخير عرض عليه شراء هاتفين، واتفقا على التقابل بدائرة القسم لشرائهما وفور وصوله وبحوزته مبلغ مالي، فوجئ بحضور4 أشخاص يستقلون «توك توك»، واصطحبوه لقطعة أرض فضاء بدائرة القسم، وقاموا بإلقاء مسحوق الشطة على وجهه في محاولة منهم لسرقته.

وبينت التحقيقات أن المجني عليه استغاث بأحد الأشخاص لإنقاذه، فقام المتهمون بالفرار.

عقوبة النصب

يقول المحامي أحمد علي، إن المادة 336، من قانون العقوبات، تنص على أنه يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، وويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.