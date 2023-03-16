10 معلومات عن مستشفى منفلوط النموذجي الجديد.. تكلفة الإنشاء 266 مليون جنيه

يعد مستشفى منفلوط النموذجي الجديد الذي يجرى إنشائه بمحافظة أسيوط، ضمن مشروعات الصحة الكبيرة لتحسين الخدمة الطبية للمواطنين والاستعداد لمنظومة التامين الصحي الشامل؛ إذ تبلغ التكلفة الاجمالية للمشروع 266 مليون جنيه.

مستشفى منفلوط النموذجي الجديد

وفيما يلي 10 معلومات عن مستشفى منفلوط النموذجي الجديد:

- تبلغ التكلفة الإنشائية لمستشفى منفلوط النموذجي 266 مليون جنيه.

- جرى إنشاء مستشفى منفلوط النموذجي على مساحة 12 ألفًا و726 مترا.

- يضم المستشفى الجديد أقسام «الاستقبال والطوارئ، العيادات الخارجية، العمليات، النساء والتوليد، الغسيل الكلوي، الرعاية المركزة، الحضانات، المناظير، العلاج الطبيعي، الأشعة، المعامل، بنك دم، صيدلية»، ومركز لتجميع البلازما.

- يعمل المستشفى الجديد بطاقة 151 سريرًا، من ضمنها 30 سرير عناية مركزة و30 حضانة.

- يضم المستشفى 17 عيادة بمختلف التخصصات الطبية، ووحدة للغسيل الكلوي بطاقة 42 ماكينة.

- كما يضم المستشفى 4 غرف عمليات و2 وحدة مناظير، وسكن للأطباء.

خدمة أكثر من 700 ألف مواطن

- يخدم المستشفى أكثر من 700 ألف مواطن بقرى مركز ومدينة منفلوط.

- المستشفى ضمن اهتمامات الدولة بالقطاع الصحي، وتحسين الخدمات الطبية والصحية، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

- يعد المستشفي ضمن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا.

- المستشفى ضمن الاهتمام بـ136 وحدة صحية ومركز صحي على مستوى المحافظة، ما بين تطوير وإحلال كلي يجرى تنفيذها بمختلف قرى ومراكز المحافظة.