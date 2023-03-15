مجلس الدولة يجري مقابلات وظيفة مندوب مساعد لخريجي جامعة أسيوط

أجرى مجلس الدولة، أمس الثلاثاء، مقابلات وظيفة مندوب مساعد مجلس الدولة من خريجي كلية الحقوق جامعة أسيوط من دفعة 2022 تمهيدا لاستكمال إجراءات تعيينهم حال توافر الشروط المنصوص عليها في الإعلان الخاص بالوظيفة .

مرحلة التحريات الأمنية

وتلي مرحلة المقابلات مباشرة إجراء التحريات الأمنية للمقبولين بشكل مبدئي وتشمل هذة التحريات الأمن العام والأمن الوطني والرقابة الادارية للتأكد من خلو المرشح للوظيفة من كل الموانع الأمنية والتحقق من شرط حسن السمعة المنصوص عليه قانونا.

شروط التقدم لوظيفة منوب مساعد مجلس الدولة 2022

ويشترط في المتقدم لشغل وظيفة مندوب مساعد مجلس الدولة 2022 الشروط الآتية:

- يجب أن يكون المتقدم من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة دفعة 2021.

- يشترط ألا يقل التقدير التراكمي للمتقدم لمسابقة معاون نيابة إدارية عن جيد.

- يشترط ألا يزيد عمر المتقدم للوظيفة على 30 عامًا في 6 يونيو 2022.

- لابد من توافر الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة في المتقدم للمسابقة.

- يشترط اجتياز جميع الاختبارات التي جرى تحديدها من قبل مجلس الدولة، وسلامة الفحوصات الطبية واللياقة الصحية.