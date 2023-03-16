إيمي سمير غانم تعود في رمضان بعمل إذاعي جديد.. «رأس رجاء وصالح»

بعد غياب دام نحو عامين تقريبًا عن الساحة الفنية بشكلٍ عام، تعود الفنانة إيمي سمير غانم إلى المُشاركة في موسم دراما رمضان 2023، بعمل إذاعي جديد، تطل فيه على جمهورها بمشاركة حسن الرداد.

تفاصيل مسلسل إيمي سمير غانم

وكشفت محطات راديو النيل، التي تضم «ميجا إف إم» و«نغم إف إم» و«راديو هيتس» و«شعبي إف إم»، عن عرض مسلسل إذاعي جديد يحمل اسم «رأس رجاء وصالح»، تدور أحداثه في إطار كوميدي، ويُشارك في بطولته الفنان بيومي فؤاد، بجانب الثنائي حسن الرداد وإيمي سمير غانم.

تفاصيل آخر أعمال إيمي سمير غانم

وكانت آخر أعمال إيمي سمير غانم، مسلسل إذاعي بعنوان «اتنين في واحد»، مع الفنانين أشرف زكي ودياب، تدور أحداثه في إطار كوميدي؛ إذ تعمل «سناء» مدرسة في إحدى المدارس الخاصة، وتتصف باﻻحترام واللباقة وحب الناس، يقع لها حادث كبير يتسبب في خلل بالمخ، يجعلها بالليل شديدة اﻻحترام وبالنهار شديدة الإجرام ويطاردها الجميع.

أما حسن الرداد، يعيش حالة من النشاط الفني حاليًا على مستوى السينما، إذ يواصل التحضيرات حاليًا على فيلمين جديدين، هما «بطل جيله» و«طه الغريب»، ومن المُقرر انطلاق التصوير خلال الفترة المُقبلة.