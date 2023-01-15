إيمي سمير غانم تنشر فيديو نادر لوالدها في ذكرى ميلاده

نشرت الفنانة إيمي سمير غانم، فيديو للفنان الراحل سمير غانم، وذلك بمناسبة ذكرى ميلاده، وذلك عبر صفحتها الرسمية علي موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مطالبة الجمهور بالدعاء له ولوالدتها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز.

إيمي سمير غانم تدعو لوالدها سمير غانم

وعلقت إيمي سمير غانم على الفيديو: «ده كان فيديو في برنامج.. بحبك يا بابي وكل سنة وأنت طيب وفي قلبي وروحي وعقلي، يا رب في الجنة ونعيمها أنت ومامي وربنا يغفر لكم ويرحمكم برحمته الواسعة وأشوفكم في الجنه يا رب».

وقال الفنان سمير غانم في الفيديو الذي نشرته إيمي: «هاي إيمي هاي يا حبيبي حظ سعيد في برنامج back to school.. ياريت تقولي لهم أنتي كنتي قد إيه بتحبي الـ school لدرجة أنك في كل سنة كنتي تسيبي school وتروحي school تانية يجي 20 سكول روحتيها يا حبيبتي وإحنا كنا وراكي ولكنك كنتي لئيمة بتزاكي من ورانا.. الحمد لله اتخرجتي وبقيتي فلة.. أمانة يا حبيب بابا وأنتي راجعة تجيبي معاكي 9 كيلو كبدة نية وأنا عم أسويها بمصر».