ضبط سيف وعملات أثرية ومخدرات وأجهزة لاسلكي بحوزة 3 ركاب في مطار القاهرة

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي المدير العام، راكب مصري بحوزته سيف و راكب أجنبي من اصل مصري بحوزته شيش إلكترونية بداخلهم زيت الماريجوانا وأجهزة لاسلكي وادوات تستخدم في صالات القمار و راكب أجنبي اخر من اصل مصري بحوزته عملات اثرية ونظارة ميدان .

الجمارك تضبط ثلاث ركاب بحوزتهم سيف وعملات اثرية ومخدرات وأجهزة لاسلكي وادوات لصالات القمار

الحالة الاولي أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من دار السلام استوقف محمد قنديل مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من احمد البحيري مأمور الجمرك و محمد عبد المنعم صالح رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود جسم معدني داخل احدي حقائب الراكب، قام ميلاد رسمي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف وليد حجاج مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط سيف داخل جراب من الخشب، افاد تقرير ادارة الحماية المدنية بالمطار بانه محظور حيازته طبقا للقانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤.والحالة الثانية كانت بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بالمطار.

وأثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من نيويورك حيث تم ضبط راكب أجنبي من اصل مصري بحوزته ٥ تانكات شيش إلكترونية بداخلهم زيت الماريجوانا المخدر و ١٠ أجهزة لاسلكي افاد تقرير ادارة الحماية المدنية بانه يلزم لحيازتهم تصريح من الامن العام و ٣٧ وحدة تستخدم في صالات القمار، تم الضبط بواسطة كل من محمد رمضان مكاوي مأمور الجمرك ومحمد عبد الباقي مدير الحركة وشارك في الضبط مصطفي بحر مأمور الجمرك.

الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من دبلن

أما الحالة الثالثة فكانت اثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من دبلن عندما استوقف أشرف عبد الحميد رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة والذي انكر ايضا حوزته لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من مينا فهيم مأمور الجمرك و هاني مصطفي رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات معدنية داخل حقائب الراكب، قامت اميرة طلبة مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف بسمة حسني عبد الحميد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط عملتين ٣ عملات معدنية افاد تقرير كل من محمد السيد و محمود حسن و أحمد رضا مفتشي الاثار بمطار القاهرة بان عملتين منهم ترجعا لعصر الاشراف العلويين بالمغرب والعملة الثالثة لاحد الاباطرة الرومان وبعد العرض علي حمدي همام رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية افاد التقرير بان جميعهم يخضع لقانون حماية الاثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ كما تم ضبط نظارة ميدان مع نفس الراكب.

وافاد تقرير ادارة الحماية المدنية بالمطار بانه يلزم لحيازتها تصريح من الامن العام شارك في الضبط كل من أحمد عبد الواحد ومحمود علي عباس مامورا الجمرك وبكري عزب رئيس القسم بادارة الامن الجمركي و جورج الفونس مدير الحركة.

أمر أحمد أبو بكر فؤاد مدير الإدارة الثانية بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٥٥ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الاول.

تحرير محضر ضبط جمركي

و أمر فتحي فوزي مدير الإدارة الثالثة بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٥٦ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الثاني كما امر الدكتور حسين عبدالله هيكل مدير الإدارة الرابعة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٥٧ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الثالث وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الركاب الثلاثة للنيابة المختصة.