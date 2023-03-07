الجمارك تحبط تهريب 600 كبسولة «ترامادول» أخفاها راكب داخل أحذية

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة ماجد موسى، ركابًا حاول تهريب 600 كبسولة ترامادول «شرائط دوائية لعقار الترامادول المخدر» مخبأة داخل أحذية بحقائبه، وراكب مصري آخر بحوزته «شيش إلكترونية» بداخلها زيت THC المخدر و97 قرصا لعقار الترامادول المدرج بجداول المخدرات، وبعض الأقراص المدرجة.

وجرى تحرير محضر ضبط جمركي رقم 54 لسنة 2023 ضد الراكب الأول، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 53 لسنة 2023 ضد الراكب الثاني وذلك بعد العرض على مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الراكبين للنيابة المختصة.