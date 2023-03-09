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مطار أثينا يمنح «مصر للطيران» جائزة الأسرع تعافياً من جائحة كورونا

رئيس الشركة: مستمرون في تنفيذ خططنا المستقبلية نحو تطوير الأسطول الجوي

كتب:

أيمن حمزة
02:11 م | الخميس 09 مارس 2023
مطار أثينا يمنح جائزة لمصر للطيران : الأسرع تعافياً من جائحة كورونا

مطار أثينا يمنح جائزة لمصر للطيران : الأسرع تعافياً من جائحة كورونا

أظهر البيان الصادر عن ورشة العمل التي ينظمها مطار أثينا الدولي سنوياً تحت شعار «قياسات المستقبل»، لاختيار أفضل شركات الطيران داخل القارة الأفريقية، اختيار الناقل الوطني «مصر للطيران»، ضمن شركات الطيران التي تعافت بشكل سريع وملحوظ من جائحة كورونا، واستندت النتائج إلى مدى إقبال الركاب على شركات الطيران ونجاحها في استمرار تشغيل الرحلات وكثافة الركاب.

مصر للطيران الأسرع تعافياً من جائحة كورونا 

وتسلمت إنجي عبد السلام مدير مكتب مصر للطيران بأثينا جائزة الشركة من مسؤولي مطار أثينا الدولي، وقال المهندس يحي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن هذا الإنجاز يأتي في ضوء جهود أبناء الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران في مواجهة الأزمات والتحديات الصعبة.

وأضاف أن الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران مستمرة في تنفيذ خطتها المستقبلية نحو تطوير أسطولها الجوي وتوسيع شبكة خطوطها في جميع أنحاء العالم.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.