«الأعلى الإعلام»: السوشيال ميديا تشكل 70% من الرأي العام في العالم العربي

قال الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الصحافة الورقية التي قادت مسيرة الإعلام العربي العقود الماضية، تعاني من مخاطر كبيرة، تتمثل في قلة التوزيع وقلة الإعلانات وقلة المطبوع، وانتشار ثقافة الموبايل والإنترنت.

جبر: بعد تغير اهتمامات القراء ظهر الإعلام البديل

وأضاف جبر، خلال استضافته مع الإعلامية أمل الحناوي في برنامج «عن قرب» من الكويت عبر شاشة القاهرة الإخبارية، أنه بعد تغير اهتمامات القراء، ظهر الإعلام البديل أو إعلام السوشيال ميديا، الذي يتميز بنسبة كبيرة من المشاهدة والمتابعة، ويمكن القول إن 70% من تشكيل الرأي العام في العالم العربي يأتي من السوشيال ميديا وليس من وسائل الإعلام.

وتابع: السبب في ذلك وجود مزايا غير موجودة في الإعلام التقليدي، أولها السرعة، وهي نقل الخبر بالصوت والصورة لحظة وقوعه، وهذا غير متوفر لوسائل الإعلام التقليدية، ثانيا اللغة المستخدمة، وهي أقرب للغة الشعبية التي يتكلمها الناس، حتى إذا كان هناك تحفظ على بعض الألفاظ، لكنها تتحدث في النهاية بلغة الناس لأنها نابعة من الناس.

وأوضح: الأمر الثالث عدم البحث عن المصداقية، فالشخص يهتم بسرعة نشر الأخبار دون التدقيق من صحتها حتى لو كانت كاذبة، ومع ذلك تلقى رواجا، والأمر الرابع التفاعلية، وهو مثل مسرح يتفاعل فيه الناس بردود والأفعال والتعليقات والمناقشة.