كرم جبر يكشف عن مشروع دولي استهدف توطين الإرهاب في سيناء قبل 2011

وجه الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، التحية لأهالي سيناء لدعمهم الدولة في الكثير من التحديات التي واجهت الدولة؛ منها مواجهة الإرهاب، والمساهمة في نصر أكتوبر عام 1973.

كواليس مخطط توطين الإرهاب في سيناء

وقال كرم جبر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» عبر «قناة صدى البلد»، إنه يتم تجهيز سيناء من قبل عام 2011 لتكون مستنقعًا للإرهاب العالمي.

وأضاف رئيس المجلس الأعلى للإعلام، مساء اليوم الأحد، أنه كانت هناك مشروعات دولية لتجميع الإرهاب من جميع أنحاء العالم في سيناء لتكون سيناء وطنًا للإرهاب حول العالم، موضحًا أن هناك دولًا خططت لتمويل الإرهاب، وأن تكون مصر المقاول من الباطن أيام حكم الإخوان.

كرم جبر: تنمية سيناء بجميع مناطقها

وأوضح الكاتب الصحفي كرم جبر، أن هناك خريطة معدة لتنمية سيناء بجميع مناطقها بأيادي وأموال مصرية حتى لا يردد أحد أنه سيتم رهن الأراضي المستثمرة بسبب تمويل عمليات الزراعة في سيناء بأموال غير مصرية.

وعن استقبال السعودية الوفد الإعلامي المصري، لفت أن الزيارة شهدت ترحيبًا كبيرًا من جانب الأشقاء السعوديين، وتم التأكيد على أن الإعلام المصري يهدف لم الشمل العربي.

وأشار كرم جبر، إلى أنه تم التأكيد على ضرورة التواصل المستمر مع المملكة من الناحية الإعلامية؛ لمجابهة التحديات المشتركة، لافتًا إلى أن مصر شعب يعترف بجميل الآخرين ومنهم السعودية، كما أن القاهرة والرياض بينهما قواسم مشتركة يمكن من خلالها خدمة المنطقة بأسرها.