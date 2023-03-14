كرم جبر يؤكد متانة العلاقات المصرية الكويتية: حريصون على تطويرها

أكّد الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عمق ومتانة العلاقات المصرية الكويتية والحرص الدائم على تطويرها وتقوية أواصر الصداقة والتعاون بين وسائل الإعلام في الدولتين، مشيرًا إلى أهمية مواجهة التحديات التي تواجه الإعلام العربي في ظل رعاية الكويت لاجتماعات اللجنة الدائمة للإعلام العربي رقم 98 والمكتب الفني التنفيذي الـ16 وأهمية التوصيات الصادرة عنه التي تشكل قبولاً من كل الوفود العربية التي حضرت الاجتماعات.

حرص القيادة المصرية على العمل على وحدة الصف العربي

ونقل جبر، خلال لقائه مع وزير الإعلام والثقافة والدولة لشئون الشباب الكويتي عبدالرحمن المطيري، تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي لكل القيادات الكويتية والشعب الكويتي وتمنياته لهم بالتقدم والازدهار، مؤكّدًا حرص القيادة المصرية على العمل على وحدة الصف العربي وإعلاء شأن الدولة الوطنية، وتنمية التعاون المشترك في مختلف القضايا بما يخدم مصالح الشعوب العربية.

من جهته، أكّد وزير الإعلام والثقافة الكويتي الجهود الكبيرة التي يبذلها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر لتعزيز القواسم المشتركة، وتحقيق نتائج إيجابية في ظل التنسيق المشترك.

وزير الإعلام الكويتي: مصر حاليًا تشهد تنمية شاملة في كل المجالات

وأكّد وزير الإعلام الكويتي أنَّ مصر حاليًا تشهد تنمية شاملة في كل المجالات، مشيرًا إلى المشروعات الكبرى والتحديث المستمر وتنمية شاملة في كل المجالات وأن مصر بها جديد كل يوم في المرافق والخدمات والطرق والبنية التحتية والتنمية المستدامة بكل المجالات.

وأكّد المطيري، أنَّ مصر تعتبر تاريخ العالم فهي متحف مفتوح لتنوع التراث الحضاري والثقافي بها وأن العديد من متاحف العالم لديها أثار مصرية تتناول التاريخ الإنساني.

ورحب المطيري، بالتعاون مع وسائل الإعلام المصرية والتواصل المستمر في كل القضايا والتحديات التي تواجه الإعلام العربي، للتوصل إلى رؤى مشتركة في ظل الثورات التكنولوجية الهائلة، وضرورة قيام الإعلام العربي بحماية القيم الدينية والأخلاقية لمجتمعاتنا.