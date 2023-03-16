شروط المزاد العلني لتأجير كافتيريا و6 مكاتب حجز في أسيوط

أعلنت إدارة العقود والمشتريات بديوان محافظة أسيوط، عن طرح مزاد علني لتأجير كافيتريا بموقف الأسمنت و6 مكاتب حجز بموقف المعلمين بحي غرب أسيوط، خلال جلسة يوم الخميس الموافق 6 أبريل المقبل.

شروط الدخول في المزاد العلني

- تحدد عقد المزاد العلني الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الخميس 6 أبريل وذلك بديوان عام محافظة أسيوط.

- قيمة التامين الابتدائي مبلغ 5000 جنيه ويتم سداد التأمين قبل بدء لجنة المزاد ويكمل هذا المزاد 10% من القيمة الرأسية بالمزاد.

- التأجير لمدة ثلاث سنوات مع الزيادة السنوية بقيمة 10% بعد السنة الأولى حتي انتهاء العقد.

- سحب كراسة الشروط شرط أساسي لدخول المزاد.

- قيمة الكراسة 299 جنيها بالإضافة إلى 14%؜ القيمة المضافة.

- يخضع المزاد لأحكام القانون 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

تأجير مرسى حديقة ناصر بمدينة أبو تيج

كما أعلنت محافظة أسيوط عن طرح إعلان تأجير المزاد العلني العام لمرسى حديقة ناصر بمدينة أبو تيج التابع لمشروع العبارات النهرية في جلسة يوم 30 مارس المقبل.