اختفاء 2.5 طن يورانيوم في ظروف غامضة يثير مخاوف عالمية

أثار إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية اختفاء كمية كبيرة من اليورانيوم من أحد الحقول التجريبية في ليبيا، مخاوف عالمية من تهديدات نووية محتملة، خاصةً أنه من غير المعروف ملابسات اختفاء هذه الكمية، التي تصل إلى نحو 2.5 طن، أو طبيعة الأطراف التي وصلت إليها أو وجهتها.

مفتشو الوكالة يكتشفون اختفاء 10 براميل يورانيوم

وقال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، إن مفتشي الوكالة اكتشفوا اختفاء 10 براميل، تحتوي على قرابة 2.5 طن من اليورانيوم الطبيعي، كان من المفترض أن تكون مخزنة في الموقع، إلا أنه تبين أن هذه الكمية من اليورانيوم عالي التركيز، مفقودة بالكامل.

تحقيقات موسعة لكشف ملابسات اختفاء اليورانيوم

وأضاف رئيس الوكالة، في بيان قبل قليل، أن الموقع لا يخضع في الوقت الراهن، لإشراف الهيئة النووية الليبية، وأكد أنه سيتم إجراء مزيد من التحقيقات، لكشف ملابسات نقل هذه المواد من الموقع الذي كان من المفترض تخزينها به، ومعرفة موقعها الحالي.

مخاطر إشعاعية وتهديدات نووية محتملة

واعتبر «جروسي» أن عدم معرفة مكان البراميل، التي تحتوي على 2.5 طن من خام اليورانيوم الطبيعي، «يشكل خطراً إشعاعياً ويثير مخاوف تتعلق بالأمان النووي»، وفق ما أوردت وكالة «تاس» الروسية للأنباء، دون أن يفصح عن مزيد من التفاصيل بشأن موقع الحقل التجريبي.