إيران تهدد الوكالة الدولية للطاقة الذرية: لن نتعاون معكم

هاجمت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدة أنه لا يمكن لطهران أن تتعاون مع الوكالة الدولية في وقت تتصرف فيه بشكل «غير مقبول»، بحسب ما نقلته شبكة «سكاي نيوز» في نبأ عاجل منذ قليل.

وقالت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إنه لن يتم تسجيل أي معلومات عن أنشطة طهران النووية اعتباراً من اليوم بعد ما وصفته بأنه سوء تصرف من الوكالة الدولية.

حجب كاميرات المراقبة بالمواقع النووية

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وصفت إيران بأنها غير متعاونة، ولم تجيب عن تساؤلات الوكالة بشأن وجود آثار لمادة اليورانيوم في 3 مواقع مختلفة.

كما قامت طهران بحجت كاميراتي مراقبة تابعتين للوكالة الدولية للطاقة الذرية بأحد مواقعها النووية، وفق ما أورد التليفزيون الرسمي الإيراني صباح اليوم، دون تحديد الموقع.