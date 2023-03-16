عصابة سرقة الشقق السكنية في بولاق تعترف: «كررناها 4 مرات»

«خططنا لسرقة الشقق السكنية الفاضية واللي أهلها سايبينها لفترات طويلة، وبدأنا ندخل الشقق دي بكسر الأبواب»، بهذه الكلمات بدأ المتهمون بتكوين تشكيل عصابي متخصص في سرقة الشقق السكنية بمنطقة بولاق أبو العلا بالقاهرة، اعترافاتهم أمام جهات التحقيق، عقب القبض عليهم من جانب الأجهزة الأمنية.

التخطيط لسرقة الشقق السكنية

وأضاف أحد المتهمين خلال جلسة التحقيق: «في البداية لازم نراقب الشقة كويس ونتأكد إنها فاضية، وبعدين بنروح بليل عليها ونكسر الباب وواحد يدخل الشقة والتاني يفضل بره يراقب الدنيا».

وتابع المتهم أثناء التحقيقات أنهما كانا يبيعان المسروقات إلى أحد التجار الذي كان على علم أنها مسروقة، قائلا: «كررنا نفس الأسلوب في السرقة 4 مرات قبل كدة».

القبض على المتهمين

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت القبض على المتهمين أمس الأربعاء، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة، التي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث بسرعة الانتهاء من تحرياتها بشأن الواقعة.

العقوبة القانونية

وعن العقوبة القانونية المنتظرة، يقول المحامي محمد ثابت إن المتهمين يخضعون لتطبيق المادة أرقام 317 و318 من قانون العقوبات، حيث ستصل العقوبة إلى الحبس، لأن السرقة لم تقترن بظرف مشدد.