مسابقة «عظماء صنعوا التاريخ» تنشر السؤال الـ16 والفائز رقم 15

أعلنت مسابقة «عظماء صنعوا التاريخ»، التي تتم بالتنسيق بين إذاعة القرآن الكريم ووزارة الأوقاف، عن الفائز الخامس عشر وتفاصيل السؤال السادس عشر.

المسابقة عبارة عن 20 سؤالا ولها جائزة يومية قيمتها ألف جنيه، إضافة لـ 3 جوائز للأكثر مشاركة خلال الشهر قيمة كل منها ألف جنيه، للإجابة على جميع الأسئلة مجمعة في نهاية المسابقة، فضلا عن 3 فائزين شرفيا من داخل مصر، وجائزة كل منهم نسخة من كتاب الله ونسخة من كتاب «المختصر الشافي في الإيمان الكافي»، و3 جوائز شرفية للمشاركين من خارج مصر، كما سيتم منح شهادات تقدير في الأكثر مشاركة والإجابة الأسئلة المجمعة.

مسابقة عظماء صنعوا التاريخ

ونشرت وزارة الأوقاف فيديو عبر صفحة الوزير بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تضمن تسجيلا عبر إذاعة القرآن الكريم أعلن خلاله الفائز عن السؤال الخامس عشر من مسابقة عظماء صنعوا التاريخ، بعد أن شارك في الإجابة الصحيحة 3400 متسابقا، وفاز بجائزة قدرها ألف جنيه «فاتن بعد التواب إبراهيم طه معلم أول جيولوجيا بالمدرسة العسكرية بنين برأس سدر من محافظة جنوب سيناء، وفاز بالجائزة الشرفية من داخل مصر كل من: إسلام محمود سعيد عبد الحليم الحمزاوي إمام وخطيب ومدرس بإدارة أوقاف رشيد بمديرية أوقاف البحيرة، ياسر علي عبد الحميد علي مدرس أول لغة إنجليزية بمعهد بنين الطليحات الثانوي بجهينة محافظة سوهاج، محمد سعيد إبراهيم محمد الجمال بالصف الأول الثانوي بمدرسة الشهيد محمد مروان بإدارة شبين القناطر بمحافظة القيوبية، فاز كل منهم بنسخة من كتاب الله عز وجل ونسخة من كتاب المختصر الشافي في الإيمان الكافي.

وفاز بالجائزة الشرفية من خارج مصر كل من محمود أحمد عباس ندا طالب بالسنة الرابعة بالطب البشري ومقيم بدولة روسيا، ثناء ربيع محمد عويس، طبيبة مقيمة في المملكة العربية السعودية، هبة نبيل نبوي المطراوي، محاسبة تكاليف باحدى الشركات الخاصة ومقيمة بدولة الكويت.

السؤال السادس عشر من مسابقة عظماء صنعوا التاريخ

وجاء في السؤال السادس عشر من مسابقة عظماء صنعوا التاريخ الذي أذيع في إذاعة القرآن الكريم من إعداد رضا عبد السلام وتقديم خالد الزنفلي: «هو أول من رمى سهما في سبيل الله عز وجل، حيث دعا له النبي صلى الله عليه وسلم (اللهم سدد رميته وأجب دعوته)، وهو من السابقين في الإسلام ومن أوائل من هاجروا إلى المدينة، وكان رضي الله عنه أحد فرسان قريش الذين يقومون بحماية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال ليت رجلا من أصحابي صالحا يحرسني الليلة إذ سمعنا صوت سلاح، فإذا به قادما يحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم».

وتابع السؤال السادس عشر من مسابقة عظماء صنعوا التاريخ: كان على رأس الجيش الذي أرسله عمر بن الخطاب رضي الله عنه لبلاد فارس، فكان فتح بلاد فارس على يديه رضي الله عنه وكذلك فتح القادسية وكان شجاعا فارسا قاد الكثير من المعارك وكان راجح العقل بعيد النظر عفيف اليد واللسان.. السؤال من هو؟».

وفيما يلي تفاصيل الفائزين والسؤال السادس عشر من مسابقة عظماء صنعوا التاريخ عبر الفيديو التالي:

وحددت الأوقاف طريقة الإجابة على أسئلة مسابقة عظماء صنعوا التاريخ، بأن ترسل الإجابات على «أوقاف أونلاين» والنافذة المخصصة للمسابقة، وللإجابة على الأسئلة يرجى الضغط على الرابط التالي من هنــا.