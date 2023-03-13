الأوقاف تعلن الفائز الـ12 بمسابقة عظماء صنعوا التاريخ.. وتفاصيل السؤال الـ13

مسابقة عظماء صنعوا التاريخ، هي مسابقة بالتعاون بين وزارة الأوقاف وإذاعة القرآن الكريم، عبارة عن 20 سؤالًا ولها جائزة يومية قيمتها ألف جنيه، إضافة لـ3 جوائز للأكثر مشاركة خلال الشهر قيمة كل منها ألف جنيه، للإجابة على جميع الأسئلة مجمعة في نهاية المسابقة، فضلًا عن 3 فائزين شرفيًا من داخل مصر، وجائزة كل منهم نسخة من كتاب الله ونسخة من كتاب «المختصر الشافي في الإيمان الكافي»، وتسلم من مدير مديرية الأوقاف التابعين لها، و3 جوائز شرفية للمشاركين من خارج مصر، كما سيتمّ منح شهادات تقدير في الأكثر مشاركة والإجابة الأسئلة المجمعة.

الفائز في مسابقة عظماء صنعوا التاريخ

وأعلنت وزارة الأوقاف الفائز عن السؤال الثاني عشر من مسابقة عظماء صنعوا التاريخ، بعد أن شارك في الإجابة الصحيحة 3400 متسابقًا، وفاز بجائزة قدرها ألف جنيه محمود أحمد الطاهر معيد بقسم الفقه بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، وفاز بالجائزة الشرفية داخل مصر تقى أكرم عبد الرحمن بالصف الثاني الثانوي الأزهري بالسويس، وأسامة مجدي السيد معيد بكلية الصيدلة جامعة بدر المنوفية، ومحروس رمضان حفظي مدرس بجامعة الأزهر مقسم بأسيوط، كل منهم بنسخة من كتاب الله عز وجل ونسخة من كتاب «المختصر الشافي في الإيمان الكافي».

وأوضحت «الأوقاف»، في فيديو عبر قناة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف على «يوتيوب»، أنّ الفائز بالجائزة الشرفية للمسابقة من خارج مصر هم عمرو حسن أبو نجم مهندس مقيم في السعودية، وفاز عمرو عبد الله إمام مسجد بالكويت، عبد المحسن محمد أحمد مبعوث الأزهر في كينيا

السؤال الثالث عشر من مسابقة عظماء صنعوا التاريخ

ويقول السؤال الثالث عشر من مسابقة عظماء صنعوا التاريخ: «واحد من المخترعين الذين اكتسبوا شهرة كبيرة على مر العصور المختلفة، واخترع المصباح المكهربائي والفونوجراف والكاميرا ذات الصور المتحركة، وحسّن جهاز التليجراف والهاتف، وحصل على 1093 براءة اختراع حينما بلغ 84 من عمره».

سؤال مسابقة عظماء صنعوا التاريخ

واستكمل السؤال الثالث عشر من مسابقة عظماء صنعوا التاريخ: «ولد في 1847 بميلانو ولاية أوهايو عملته والدته القراءة والكتابة، وامتلك حس الفضول بالمعرفة، وعلم نفسه بالقراء، ومن أهم الاختراعات المصباح الكهربائي، والذي لولاه لبقيت الكرة الأرضية تضيء بنور الشمس فقط.. والسؤال من هو؟».

وحددت الأوقاف طريقة الإجابة على أسئلة مسابقة عظماء صنعوا التاريخ، بأن ترسل الإجابات على «أوقاف أونلاين» والنافذة المخصصة للمسابقة، وللإجابة على الأسئلة يرجى الضغط على الرابط التالي من هنــا.