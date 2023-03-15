مسابقة الأوقاف «عظماء صنعوا التاريخ» تعلن اسم الفائز الرابع عشر

أعلنت مسابقة «عظماء صنعوا التاريخ»، التي تتم بالتنسيق بين إذاعة القرآن الكريم ووزارة الأوقاف، عن الفائز الرابع عشر وتفاصيل السؤال الخامس عشر.

المسابقة عبارة عن 20 سؤالا ولها جائزة يومية قيمتها ألف جنيه، إضافة لـ 3 جوائز للأكثر مشاركة خلال الشهر قيمة كل منها ألف جنيه، للإجابة على جميع الأسئلة مجمعة في نهاية المسابقة، فضلا عن 3 فائزين شرفيا من داخل مصر، وجائزة كل منهم نسخة من كتاب الله ونسخة من كتاب «المختصر الشافي في الإيمان الكافي»، و3 جوائز شرفية للمشاركين من خارج مصر، كما سيتم منح شهادات تقدير في الأكثر مشاركة والإجابة الأسئلة المجمعة.

مسابقة عظماء صنعوا التاريخ

ونشرت وزارة الأوقاف فيديو عبر صفحة الوزير بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تضمن تسجيلا عبر إذاعة القرآن الكريم أعلن خلاله الفائز عن السؤال الرابع عشر من مسابقة عظماء صنعوا التاريخ، بعد أن شارك في الإجابة الصحيحة 3400 متسابقا، وفاز بجائزة قدرها ألف جنيه «سعد حسين محمد»، أستاذ ورئيس قسم الفيروسات بجامعة بني سويف من محافظة بني سويف، وفاز بالجائزة الشرفية من داخل مصر كل من محمد محمود محمود زيدان، مهندس شبكات ونظم من محافظة الجيزة، وفاز محمد أشرف السيد عبد العزيز سعودي، طالب بالصف الأول الإعدادي بمدرسة الحرية بمدينة العاشر من رمضان من محافظة الشرقية، وفازت نادية عبد المنعم عرفة موجهة بالتفتيش المالي والإداري بالمعاش من محافظة بورسعيد، والجائزة نسخة من كتاب الله عز وجل ونسخة من كتاب المختصر الشافي في الإيمان الشافي.

وفاز بالجائزة الشرفية من خارج مصر كل من سارة مجدي عبد المحسن عبد العظيم، مدرس جراحة الأطفال في كلية الطب جامعة أسوان ومقيمة في ألمانيا، وفاز حسن عثمان حسن محمد الشاعر، مدرس أول لغة عربية مقيم بالمملكة العربية السعودية، وفاز وليد تمام أمين همام، أخصائي عظام متخصص، ومقيم في دولة ألمانيا.

السؤال الخامس عشر من مسابقة عظماء صنعوا التاريخ

وجاء في السؤال الخامس عشر من مسابقة عظماء صنعوا التاريخ الذي أذيع في إذاعة القرآن الكريم من إعداد رضا عبد السلام وتقديم خالد الزنفلي: « هو أول رائد فضائي سافر إلى الفضاء في عام 1961 ميلاديا وقد انطلق في مركبة فضائية في الساعة التاسعة و7 دقائق صباحا بتوقيت موسكو، ودار حول الأرض مرة واحدة لمدة ساعة و29 دقيقة على ارتفاع بلغ أقصاه 300 كيلو متر ثم هبط في الاتحاد السوفيتي في العاشرة و55 دقيقة صباحا، ولد عام 1934 ميلاديا في روسيا، حصد شهرة عالمية بسبب الرحلة التي قام بها إلى الفضاء وحصل على وسام لينين ومنح لقب بطل الاتحاد السوفيتي، سافر إلى الفضاء على متن المركبة الفضائية فوستوك 1 وقد حملت هذه المركبة امدادات تكفي لعشرة أيام في حال تعطل المحركات».

وفيما يلي تفاصيل الفائزين والسؤال الخامس عشر من مسابقة عظماء صنعوا التاريخ عبر الفيديو التالي:

وحددت الأوقاف طريقة الإجابة على أسئلة مسابقة عظماء صنعوا التاريخ، بأن ترسل الإجابات على «أوقاف أونلاين» والنافذة المخصصة للمسابقة، وللإجابة على الأسئلة يرجى الضغط على الرابط التالي من هنــا.