«الأوقاف» تعلن الفائز الـ11 في مسابقة «عظماء صنعوا التاريخ».. وتفاصيل السؤال الـ12

مسابقة عظماء صنعوا التاريخ، هي مسابقة بالتعاون بين وزارة الأوقاف وإذاعة القرآن الكريم، عبارة عن 20 سؤالا ولها جائزة يومية قيمتها ألف جنيه، إضافة لـ3 جوائز للأكثر مشاركة خلال الشهر قيمة كل منها ألف جنيه، للإجابة على جميع الأسئلة مجمعة في نهاية المسابقة، فضلا عن 3 فائزين شرفيا من داخل مصر، وجائزة كل منهم نسخة من كتاب الله ونسخة من كتاب «المختصر الشافي في الإيمان الكافي»، وتسلم من مدير مديرية الأوقاف التابعين لها، و3 جوائز شرفية للمشاركين من خارج مصر، كما سيتم منح شهادات تقدير في الأكثر مشاركة والإجابة الأسئلة المجمعة.

الفائز في مسابقة عظماء صنعوا التاريخ

وأعلنت وزارة الأوقاف الفائز عن السؤال الحادي عشر من مسابقة عظماء صنعوا التاريخ، بعد أن شارك في الإجابة الصحيحة 3350 متسابقا، وفاز بجائزة قدرها ألف جنيه أحمد محمد عبد المحسن بمحافظة القليوبية، وفاز بالجائزة الشرفية داخل مصر عمر عبد العظيم عمر طالب بالصف الثالث الثانوي الفني في مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الشرقية، ومشيرة عبدالظاهر أخصائي أول أطفال بمستشفى الفيوم العام، وأحمد محمد عبدالغني معيد بجامعة المنيا في محافظة المنيا.

وأوضحت «الأوقاف»، في فيديو عبر قناة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف على «يوتيوب»، أنّ الفائز بالجائزة الشرفية للمسابقة من خارج مصر هو تامر محمد موسى ليسانس لغات وترجمة بجامعة الأزهر ومقيم في فرنسا، ونبيل محمد شعبان السويسي مقيم في إيطاليا، وعلي محمد محمود أبو الطيب مترجم لغة ألمانية ومقيم في ألمانيا.

السؤال الثاني عشر من مسابقة عظماء صنعوا التاريخ

ويقول السؤال الثاني عشر من مسابقة عظماء صنعوا التاريخ: «ولدت في قرية سنبو الكبرى مركز زفتي بمحافظة الغربية، وهي أول عالمة ذرة مصرية، ولقبت ب وأول ميعهدة بكلية العلوم بجامعة القاهرة، ولدت في 3 من مارس 1917، وتعلمت منذ الصغر القراءة والكتابة وأتمت حفظ القرآن الكريم، وكانت مولعة بقراءة الصحف، وكانت تتمتع بذاكرةو فوتوغرافية تمكمنها من حفظ الشيء بمجرد قراءته، حصدت الجزائز الأولى في جميع مراجل تعليمها، اختارت كلية العلوم بجامعة القاهرة، وهناك لفتت نظر أسيتاذها مصطفى مشرفة».

سؤال مسابقة عظماء صنعوا التاريخ

واستكمل السؤال: «حصلت على بكارليوس العلوم وكانت الأولى على دفعتها وحصلت على شهادة الماجيستير في منضووع التواصل الاحراري للغازات وسافرت في بعثة لبريطانيا درست فيها الإشسعاع النووي، وحصلت على الدكتوراه في الآشعة السينية وتاثيرها على المواد المحتلفة.. السؤال من هي؟».

وحددت الأوقاف طريقة الإجابة على أسئلة مسابقة عظماء صنعوا التاريخ، بأن ترسل الإجابات على «أوقاف أونلاين» والنافذة المخصصة للمسابقة، وللإجابة على الأسئلة يرجى الضغط على الرابط التالي من هنــا.