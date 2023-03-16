سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك الحكومية، حيث سجّل سعر صرفه في البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، فيما بلغ 30.75 جنيه للشراء، ووصل إلى 30.85 جنيه للبيع بالبنك الأهلي المصري وبنك مصر، حيث يشهد عملية متابعة واهتمام متواصل من جانب العاملين في الأسواق المالية والاقتصادية المختلفة، نظرا لان تغير السعر يؤثر بشكل كامل على العديد من الأعمال الأستثمارية والمالية.

وتستعرض «الوطن» سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة داخل مصر، وفق آخر تحديث للبنوك على المواقع الرسمية.

سعر الدولار في البنك المركزي

- في البنك المركزي بلغ اليوم نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار اليوم في بنك مصر

- كما سجل سعر الدولار نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجل سعر الدولار اليوم نحو 30.85 جنيه لعمليات الشراء، و30.95 جنيه لعمليات البيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib

- سجل سعر الدولار نحو 30.85 جنيه لعمليات الشراء، و30.95 جنيه لعمليات البيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

- سجل سعر الدولار 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي

- سجل سعر الدولار 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

- سجل سعر الدولار نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.