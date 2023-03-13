أسعار النفط تواصل الارتفاع بسبب ضعف الدولار

ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط إلى نحو 77 دولارًا للبرميل اليوم، لتواصل مكاسبها عن الجلسة السابقة، لتستفيد من ضعف الدولار الأمريكي، حيث دفع انهيار بنك وادي السيليكون المنظمين الأمريكيين إلى التدخل، وأثارت تكهنات بأنّ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يتخذ نهجا أقل تشددا في السياسة النقدية، لتجنب المزيد من المخاطر على النظام المالي.

وتلقت أسعار النفط دعما من تصريحات الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، أمين ناصر، الذي قال إنّ الشركة متفائلة بحذر على المدى القصير إلى المتوسط ​​بسبب إعادة فتح اقتصاد الصين، وزيادة الطلب على وقود الطائرات والقدرة الاحتياطية المحدودة للغاية.

في غضون ذلك، لا يزال المستثمرون حذرين بشأن احتمالية المزيد من التشديد النقدي وتزايد الشكوك الاقتصادية العالمية، وتنتظر الأسواق صدور تقارير السوق الشهرية من أوبك ووكالة الطاقة الدولية هذا الأسبوع.

توقعات الطلب العالمي

وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، توقّعت في تقريرها الشهر الماضي، ارتفاع الطلب العالمي على النفط هذا العام إلى 2.32 مليون برميل يوميا أو 2.3%، وزادت التوقعات بـ100 ألف برميل يوميا مقارنة بتوقعات المنظمة الشهر قبل الماضي، وهو ما جاء على خلفية تخفيف الصين لقيود مكافحة فيروس كورونا، وانتعاش السفر العالمي.

وفي السياق ذاته، توقّعت الوكالة الدولية للطاقة في يناير الماضي، زيادة الطلب على النفط العام الجاري، وقدّرت ارتفاع الطلب العالمي 1.9 مليون برميل يوميا في 2023، إلى مستوى قياسي يبلغ 101.7 مليون برميل يوميا، نصفها سيكون من الصين بعد رفع قيود كوفيد.