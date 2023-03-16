عاجل.. السيسي يصدّق على اتفاق لدعم تدريس «الفرنسية» في المدارس الحكومية

صدَّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تعديل اتفاق الشراكة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، لتنفيذ مشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية كإحدى اللغات الأجنبية بالمدارس الحكومية، والذى يهدف إلى إضافة منحة بمبلغ 500 ألف يورو إلى المشروع.

ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر صباح اليوم، قرارا جمهوريا للرئيس بشأن الموافقة على تعديل الاتفاقية، وهو القرار الذي حمل رقم 630 لسنة 2022.

كان مجلس النواب، وافق على القرار بجلسة 16 يناير 2023، ووافق عليه مجلس الوزراء في وقت سابق.

ووقعت الحكومة المصرية اتفاق مع نظيرتها الفرنسية لدعم تدريس اللغة الفرنسية في المدارس الحكومية خلال عام 2020، وتتيح بموجبه الوكالة الفرنسية للتنمية مبلغ 1.5 مليون يورو، قبل الاتفاق على إضافة 500 ألف إضافية لتلك المنحة لمصر.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار اليوم، وجاء نص القرار كالتالي: