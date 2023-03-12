«س و ج».. كل ما تريد معرفته عن تدريس اللغة الفرنسية إجباريا في المدارس

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل تدريس اللغة الفرنسية إجباريًا في المدارس لبعض الطلاب، في إطار تطوير مناهج المرحلة الإعدادية واستكمال خطة تطوير المنظومة التعليمية، وإضافة اللغة الأجنبية الثانية للمواد الدراسية في المدارس الحكومية.

هل يتم تدريس اللغة الفرنسية اجباريا الطلاب؟

تدريس مادة اللغة الفرنسية كلغة أجنبية الثانية بالمدارس الحكومية ويستطيع الطلاب الاختيار بين عدة لغات من بينها اللغة الفرنسية واللغة الألمانية.

ما هي الصفوف الذي يطبق عليها تدريس اللغة الفرنسية؟

سيتم تطبيق قرار تدريس مادة اللغة الفرنسية كلغة أجنبية ثانية إجباريًا بالمدارس الحكومية ابتداءً من الصف الأول الإعدادي.

موعد تطبيق قرار تدريس اللغة الفرنسية؟

تدريس اللغة الفرنسية في المدارس المصرية يدخل حيز التنفيذ ابتداءً من العام الدراسي 2023-2024 لصالح نحو 3 ملايين طالب يستفيدون من برامج تعليمية للغة الفرنسية بالمدارس الحكومية المصرية.

هل سيتم تطوير المناهج الدراسية؟

وضع اللمسات الأخيرة على المنهج الجديد للغة الفرنسية وتخطيط أنشطة التدريس، المناهج الدراسية للغة الفرنسية كإحدى اللغات الحية، وتوفير الموارد التعليمية الرقمية.

هل تم تدريب المعلمين؟

انتهت البرامج التدريبية لمديري الأكاديميات التعليمية بـ27 محافظة لصالح 507 معلمين وموجهين للغة الفرنسية، الذين استفادوا من مشروع «ترفل»، ويتولون تدريب 13 ألف معلم وموجه آخرين للغة الفرنسية من خلال المرحلة المقبلة لمشروع «ترفل» من أجل تدعيم كفاءاتهم المهنية.

خطة التعليم لتدريس اللغة الفرنسية

بدأت وزارة التربية والتعليم، مراحل لتدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية ثانية في عام 2020، حيث وقعت الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) اتفاقية شراكة تنص على مساندة فرنسا لبرامج تعليم اللغة الفرنسية بالمدارس الحكومية المصرية، من خلال مرافقة تطوير المناهج الدراسية للغة الفرنسية كإحدى اللغات الحية كذلك تطوير أنظمة تقييم المدرسين من خلال برامج تدريبية لصالح 13 ألف معلم وموجه للغة الفرنسية بالمدارس الحكومية من أجل تدعيم كفاءاتهم المهنية.

وبالنسبة لسفارة فرنسا في مصر، فإنّ مرافقة تطوير تعليم اللغة الفرنسية في مصر وتوفير برامج تدريبية في هذا الشأن يعد أولوية بالنسبة لفرنسا.