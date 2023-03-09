وزير التعليم: الدولة تهتم بتدريس الطلاب اللغة الفرنسية وتطوير مناهجها

قال الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن اللغة الفرنسية في مصر تحتل مرتبة كبيرة فيمن يمتلكوها، وتوجد فرق تدريب وتنمية مهنية مستدامة ومناهج للغة الفرنسية، والدولة تهتم بتعليمها للطلاب، ما يؤكد أن هناك تبادل ثقافي بين مصر وفرنسا.

تدريس اللغة الفرنسية في مصر

وأوضح الوزير خلال احتفالية السفارة الفرنسية بتدريس اللغة الفرنسية في مصر، بحضور السفير الفرنسي، مارك باريتي، أن تنفيذ مشروع ترفل لتدريس اللغة الفرنسية يؤكد أهمية تدريسها واهتمام الدولة بها.

وأوضح أن مصر تولي اهتماما كبيرا في نقل الخبرات بين مصر وفرنسا، قائلا: شاركت في مناهج العلوم للمرحلة الابتدائية، ويمثل مشروع دعم تدريس اللغة الفرنسية في المدارس تعاون كبيرا بين البلدين.

وأشار إلى أنه جرى متابعته شخصيا في المدارس والمسئولين، ويعد المشروع استكمالا لما بدأته الوزارة منذ 2018 في دعم تدريس اللغة الفرنسية.

وزير التعليم

وأشار وزير التعليم، إلى أنه يجرى متابعة تدريب المعلمين في اللغة الفرنسية واستمرار تطوير المناهج، وتخطيط أنشطة التدريس، موضحا أن بناء قدرات القائمين على تطوير المناهج جرى بالشراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية فى مصر.

وأعرب الوزير عن تقديره البالغ للوكالة الفرنسية للتنمية، مؤكدا أن الوزارة حريصة على تعزيز التعاون مع الجانب الفرنسي وهناك دعم لاستمرار تدريس اللغة الفرنسية فى مصر، كما وجه الوزير التحية والشكر للمعلمين، قائلا: أنتم العمود الفقري للعملية التعليمية في مصر.