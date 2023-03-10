هل سيتم تدريس اللغة الفرنسية على الصفوف الأولى إجباريا ومتى سيتم التطبيق؟.. التعليم تجيب

هل سيتم تدريس اللغة الفرنسية على الصفوف الأولى إجباريا ومتى سيتم التطبيق؟، سؤال يشغل الكثير من أولياء الأمور والطلاب، وذلك بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أمس الخميس، عن تدريس مادة اللغة الفرنسية إجباريًا كلغة ثانية وذلك خلال احتفالية وزارة التعليم والسفارة الفرنسية بمشروع دعم تدريس اللغة الفرنسية بالمدارس الحكومية «ترفل TREFLE».

هل سيتم تدريس اللغة الفرنسية على الصفوف الأولى إجباريا ومتى سيتم التطبيق؟

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مراحل تدريس اللغة الفرنسية إجباريا بالمدارس المصرية، حيث أنه في عام 2020، وقعت الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) اتفاقية شراكة تنص على مساندة فرنسا لبرامج تعليم اللغة الفرنسية بالمدارس الحكومية المصرية، وذلك من خلال مرافقة تطوير المناهج الدراسية للغة الفرنسية كإحدى اللغات الحية وكذلك تطوير أنظمة تقييم المدرسين من خلال برامج تدريبية لصالح 13 ألف معلم وموجه للغة الفرنسية بالمدارس الحكومية من أجل تدعيم كفاءاتهم المهنية.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، أنه تم وضع اللمسات الأخيرة على المنهج الجديد للغة الفرنسية، وتخطيط أنشطة التدريس، فضلا عن تطوير منصة على الإنترنت لتدريب معلمي اللغة الفرنسية.

وأشارت أنه سيتم تدريب 13000 معلم وموجه للغة الفرنسية من خلال المرحلة المقبلة لمشروع «ترفل»، وذلك بعد انتهاء من البرامج التدريبية لمديري الأكاديميات التعليمية بـ27 محافظة لصالح 507 معلمين وموجهين للغة الفرنسية والذين استفادوا من مشروع «ترفل».

تدريس اللغة الفرنسية اجباريا على الصفوف الاولى

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم تعليم اللغة الفرنسية إجباريًا كلغة ثانية ابتداءً من الصف الأول الإعدادي، مشيرة إلى أنه سيتم تطوير تعليم اللغة الفرنسية في مصر وتوفير برامج تدريبية في هذا الشأن يعد أولوية بالنسبة لفرنسا، وتوفير الموارد التعليمية الرقمية، وتطوير منصة على الإنترنت لتدريب معلمي اللغة الفرنسية.

موعد تطبيق قرار تدريس اللغة الفرنسية

وأشارت وزارة التربية والتعليم، أن تدريس اللغة الفرنسية في المدارس المصرية ستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من العام الدراسي 2024 / 202 لصالح ما يقرب من 3 ملايين طالب يستفيدون من برامج تعليمية للغة الفرنسية بالمدارس الحكومية المصرية.