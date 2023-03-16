استقرار في أسعار السمك.. و«الشعبة»: البوري بـ100 جنيه والبلطي بـ60

تشهد أسعار السمك اليوم، استقرارا في السوق المصرية، ومن المتوقع تراجعها في شهر رمضان بسبب زيادة المعروض، بحسب سعيد فوزي عضو شعبة الأسماك في الغرفة التجارية بالقاهرة.

وقال فوزي، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ أسعار السمك البلطي تتراوح بين 60 و70 جنيهًا، وكيلو البوري بين 100 و115 جنيهًا، وكيلو الكابوريا بين 75 و155 جنيهًا، وتراوح سعر الدنيس بين 130 إلى 220 جنيهًا، والقاروص 160 جنيهًا، والسبيط 200 جنيه، والجمبري بين 150 و450 جنيهًا.

أسعار السمك

وبالنسبة للأسعار في سوف العبور للجملة، تراوح سعر البلطي بين 49 و55 جنيهًا، والبوري بين 40 و80 جنيهًا، والكابوريا بين 23 و85 جنيهًا، والمرجان بين 38 و60 جنيهًا، والدنيس بين 100 و160 جنيهًا، والمكرونة السويسي بين 70 و110 جنيهات، والسبيط والكاليماري بين 120 و220 جنيهًا، والثعابين بين 50 و250 جنيهًا.

استقرار أسعار الأسماك

وأوضح عضو شعبة الأسماك في الغرفة التجارية، أن أسعار الأسماك تشهد استقرارًا في السوق المصرية، ومن المتوقع استمرار الاستقرار خلال الفترة المقبلة، وانخفاض الأسعار في شهر رمضان المقبل بسبب وفرة المعروض.