استقرار في أسعار السمك و«الشعبة»: توقعات بالانخفاض في رمضان

تشهد أسعار السمك استقرارا اليوم في السوق المصرية، ومن المتوقع الاستمرار في ذلك الفترة المقبلة والانخفاض في شهر رمضان، وفق سمير الغالي عضو شعبة الأسماك في الغرفة التجارية بالقاهرة، مؤكدا على انخفاض الأسعار في شهر رمضان.

وتتراوح أسعار السمك البلطي اليوم الكيلو بين 60 و70 جنيهًا، حسب المنطقة التي يباع بها، و البوري بين 100 إلى 115 جنيهًا، ويصل سعر كيلو الدنيس من 130 إلى 220 جنيهًا، والكابوريا بين 75 و155 جنيهًا، بحسب ما ذكر محمد رزق أحد تجار السمك في منطقة الدقي.

أسعار السمك اليوم

وسعر كيلو المكرونة السويسي يتراوح بين 115 و140 جنيهًا، وكيلو السبيط 200 جنيه، وسجل سعر كيلو الجمبري 150 إلى 450 جنيهًا، حسب الحجم، والثعابين بين 90 و280 جنيهًا، مشيرا رزق إلى أن بالنسبة لسعر كيلو المكرونة المجمدة من 30 إلى 50 جنيهًا.

أسعار السمك في سوق العبور

فيما تكون أسعار السمك في سوق العبورالجملة اليوم، يتراوح البلطي بين 49 و55 جنيهًا، والبوري بين 40 و80 جنيهًا، وكيلو الثعابين بين 50 و250 جنيهًا، والدنيس من 100 إلى 160 جنيهًا، والمكرونة السويسي بين 70 و100 جنيهات، والكابوريا بين 23 و85 جنيهًا، والسبيط من 120 إلى 220 جنيهًا.

ومن جهته، قال سمير الغالي عضو شعبة الأسماك في الغرفة التجارية، أن هناك استقرار في أسعار السمك اليوم ومن المتوقع الاستمرار في الاستقرار مع الانخفاض في شهر رمضان نتيجة زيادة المعروض في السوق المصرية.