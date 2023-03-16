شجار 19 عاما انتهى أمام محكمة الأسرة في نصف ساعة.. كيف اقتنعت الزوجة؟

19 عاما قضتها «نادية. أ» الزوجة الأربعينية، بين يدي رجل لا يتقي الله بمعاملتها، كما وصفته أمام قاضي محكمة الأسرة بزنانيري أثناء الجلسة التي تم الصلح فيها مع زوجها الخمسيني «محمد. ي»، حيث شكت الزوجة حالها الذي دفعها لإقامة دعوى خلع بعد هذا العمر، وإنجابها لـ5 أولاد، لأنها فقدت الثقة به ولم تعد تتحمل الإهانة.

تفاصيل زواج 19 عاما ودعوى خلع

وقفت الزوجة المكلومة أمام قاضي محكمة الأسرة، ويبدو على ملامح وجهها الحزن والتعب والإرهاق، وبدأت حديثها قائلة، إنّها تعرفت عليه عن طريق عائلتها قبل 20 عامًا، وبعد فترة قصيرة تقدّم لها ووافقت عليه بعد إقناع أهلها به، ثم تمت مراسم الزواج بعد أشهر من الخطبة، وبدأت حياتها الزوجية بداية رائعة يملؤها الحب والفرح، وكان الجميع يتحاكى بمعاملته لها، وبعد مدة تحولت الحياة بينهما تدريجيا لحياة روتينية، تشوبها بعض المشكلات التافهة.

واستذكرت «نادية» المشكلات الصغيرة التي تحولت مع الوقت لخلافات ونزاعات كبيرة، قائلة إنّهما في البداية كانا قادرين على تخطي الأزمات وتسوية الخلافات، ثم مرت فترة على الزواج، وأصبحا غير قادرين على تحمل خلافاتهما، ما جعلها تترك المنزل عدة مرات في بداية زواجهما، بسبب إهماله للعمل وتقصيره في تلبية احتياجات المنزل، ورغم ذلك أجبرها على الإنجاب أكثر من مرة.

وأضافت: «بعد كل مرة كنت بغضب فيها لمنزل والدي وأطلب منه الطلاق كان يعنفني جسديًا ونفسيًا، رغم إني اتحملت معه الكثير، وعشت معه أيام فاق فيها السيئ الطيب، لكنه مصانش عشرتي، وكان بيهيني قدام الجميع وبيتهمني إني غير مهتمة بالمنزل والأولاد، وإني السبب في تقصيره في عمله وفصله منه».

قاضي محكمة الأسرة فض النزاع بينهما

وأنهت الزوجة حديتها بأنّه فاض بها الكيل ولم تعد تتحمل المزيد من الإهانات والعنف، فأخذت أولادها وذهبت لمنزل والدها، وطلبت الطلاق أكثر من مرة على مدار 3 سنوات، لكنه رفض، فقررت اللجوء لمحكمة الأسرة بزنانيري وأقامت ضده دعوى خلع حملت رقم 4174، وتخلف الزوج عن الحضور لمكتب التسوية لفض النزاع بشكل ودي، فأحالت الدعوى للقاضي، وتمكن من فض الخلاف بينهما بشروطها التي وقع عليها الزوج في العقد.