ضبط راكب حاول تهريب هواتف محمولة وآخر بحوزته 11 «تانك» زيت مخدر بالمطار

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة راكب مصري تهريب كمية من التليفونات المحمولة في الصالة الموسمية، كما تمّ ضبط راكب مصري آخر بحوزته كمية من الـ«تانكات» بداخلها زيت مخدر.

تضمنت الحالة الأولى، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من جدة، تم استوقاف أحد الركاب خلال محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية بـ10 هواتف محمولة و10 شواحن وسماعات.

أما الحالة الثانية، كانت أثناء انهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من نيويورك، إذ تم توقيفه وبحوزته 11«تانك» بداخلها زيت مخدر وجهاز يستخدم في تعاطيها داخل حقائبه

وجرى تحرير محضر ضبط جمركي رقم 66 لسنة 2023 ضد الراكب الأول، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 67 لسنة 2023 ضد الراكب الثاني، وجرى إحالة الراكب الثاني للنيابة المختصة.