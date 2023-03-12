تسهيلات استيراد السيارات للمصريين بالخارج.. منها تخفيض الجمارك 70%

بدأت مصلحة الجمارك تنفيذ التعديلات الجديدة على استيراد السيارات للمقيمين بالخارج، اعتبارا من اليوم، وفقًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 14 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 لمنح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.

تعديلات قانون السيارات المستوردة

وتضمّنت التعديلات الجديدة على قانون السيارات المستوردة من الخارج ما يلي:

- تخفيض 70% من قيمة الرسوم الجمركية.

- مدّ فترة استيراد السيارات إلى 5 سنوات بدلاً من سنة واحدة.

- إلغاء الحظر على بيع سيارات المصريين في الخارج مقابل وديعة بالدولار بقيمة الجمارك والضرائب والرسوم.

- مدّ فترة السداد أو التسجيل من 4 لـ 6 أشهر.

تيسيرات مجلس الوزراء على سيارات المصريين بالخارج

وكان من بين التيسيرات التي وافق عليها مجلس الوزراء، لاستيراد سيارات المصريين بالخارج:

- إلغاء شرط إيداع المبلغ الواجب سداده قبل التحويل بـ3 أشهر

- الاكتفاء بتقديم كشف حساب بنكي عن الـ6 أشهر السابقة على تاريخ التحويل مُبينًا فيه حركات الإيداع والسحب والتحويل.

- إلغاء شرط التصديق على مستندات الإقامة وكشف الحساب البنكي وشهادة بيانات السيارة لدى وزارة الخارجية من خلال السفارات والبعثات الدبلوماسية بالخارج.

تيسيرات الجمارك على سيارات المصريين بالخارج

كما أقرت مصلحة الجمارك تيسرات جديدة لاستيراد سيارات المصريين بالخارج، نشرتها عبر الموقع الرسمي لوزراة المالية، وتضمنت:

- إعادة تقييم السيارات وفقًا لفئات «الأساسية والمتوسطة والعالية» بما يعنى إضافة فئات جديدة بناءً على طلب المصريين بالخارج، ذات قيمة جمركية وضريبية أقل بحسب عدد الكماليات.

- نشر جداول في التطبيق الخاص بالمبادرة، لتحدد قيمة المبلغ المستحق الذي يحول من الخارج لوزارة المالية.

- التوافق مع نقابات وشعب التخليص الجمركي على تقدير مقابل خدمة التخليص الجمركي لسيارات المصريين بالخارج بحيث لا تتجاوز 3 آلاف جنيه.

- تحديد مكاتب التخليص الجمركي الراغبة في إنهاء إجراءات التخليص وإتاحتها على تطبيق المبادرة.

- تشكيل غرفة عمليات لسرعة الإفراج الجمركي والتدخل الفوري لتذليل أي عقبات.

- نشر أسماء أعضاء غرفة العمليات عبر التطبيق الإلكتروني الخاص بالمبادرة لسهولة تواصل المصريين بالخارج معهم.