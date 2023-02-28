تعرف على موعد تنفيذ تخفيض الجمارك على سيارات المصريين بالخارج

نص مشروع القانون الجديد بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج على موعد تنفيذ التخفيضات الجمركية حيث تمت الموافقة النهائية على القانون بعد اضافة مادة جديدة تنص على موعد الإجراءات التنفيذية.

وشهدت الجلسة العامة التي تمت الموافقة فيها على القانون، طلب من الأعضاء بإضافة مادة مستحدثة جديدة إلى القانون تنص على أن يصدر مجلس الوزراء تعديلاته على القرار المنصوص عليه المادة 8 من القانون رقم 161 لسنة 2022 خلال أسبوعين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تنفيذا لأحكامه بناء على عرض من وزير المالية والتنسيق مع البنك المركزي والجهات المختصة.

تخفيض الجمارك على سيارات المصريين بالخارج

وتضمن الطلب أن يكون هناك موعد أقصى لإصدار الأحكام المنفذة للقانون والتأكيد على أن هذه التعديلات ستكون من خلال تعديل القرار المشار إليه بالمادة 8 من القانون وأن تكون جميع القرارات التنفيذية في قرار واحد.

وتضمن مشروع القانون تيسيرات للمصرين منها إعفاء المصريين في الخارج بنسبة 70 % من قيمة الضريبة الجمركية التي كان من المقرر دفعها، لتصبح مكونات الوديعة كالتالي: «30 % من قيمة الرسوم الجمركية، و100 % من قيمة رسم التنمية، 100% من القيمة المضافة»، لكافة سيارات المصريين بالخارج، وذلك بالعملة الأجنبية يستردها المصر بالخارج بعد 5 سنوات.

مجلس النواب

وتضمن مشروع القانون مد فترة استيراد السيارات إلى 5 سنوات، بدلا من سنة واحدة وإلغاء الحظر على بيع سيارات المصريين بالخارج، وذلك مقابل وديعة بالدولار بقيمة الجمارك بعد تطبيق الإعفاء على أن تسترد بعد 5 سنوات، كما تضمنت التعديلات أيضا مد فترة السداد او التسجيل من 3 شهور إلى 6 أشهر مع رفع حظر البيع.

وتضمنت التعديلات ألا يقل عمر السيارة التي يتم استيرادها عن 3 سنوات لغير المالك الأول، حيث يسمح للمالك الاول الإعفاء من شرط عمر السيارة او الثلاث سنوات وتضمن القانون أحقية المصري الذي له إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب الجمركية.