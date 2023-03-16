فوضى فى لندن بسبب إضراب عمال السكك الحديد لليوم الثاني «صور»

تعطلت خدمات القطارات في جميع أنحاء بريطانيا ومن بينها بالعاصمة البريطانية لندن مرة أخرى اليوم، بسبب إضراب جديد لعمال السكك الحديدية مع استمرار موجة الإضراب الصناعي في الانتشار، حيث توقف أعضاء نقابة (RMT) في 14 مشغلًا هذا الصباح عن العمل بسبب خلاف طويل الأمد حول الأجور والوظائف والظروف.

ديلي ميل: معظم القطارات لن تكون في المستودعات الصحيحة

وفقا لصحيفة «ديلي ميل البريطانية»، على الصعيد الوطني، كان من المتوقع تشغيل ما بين 40 إلى 50 % من الخدمات، ولكن ستكون هناك اختلافات واسعة عبر الشبكة مع عدم وجود خدمات على الإطلاق في بعض المناطق، ومن المتوقع أن تتعطل الخدمات صباح الغد أيضا لأن معظم القطارات لن تكون في المستودعات الصحيحة ، قبل بدء إضراب السكك الحديدية الثاني يوم السبت.

واستمر إضراب مترو أنفاق لندن أمس في التأثير بشكل كبير في ساعة الذروة الصباحية، مع عدم بدء الخدمات حتى منتصف الصباح، وتم تحذير جميع ركاب السكك الحديدية من توقع حدوث اضطراب اليوم ويوم السبت، ومرة أخرى في مواعيد الإضراب المستقبلية في 30 مارس و 1 أبريل.

اضراب للمعلمين في بريطانيا

من جهتهم سيضرب المعلمون في بريطانيا وموظفو الجامعة أيضًا، حيث توقف ما يصل إلى نصف مليون معلم ومحاضر وصغار الأطباء وموظفي الخدمة المدنية وسائقي مترو أنفاق لندن وصحفيو بي بي سي وموظفي أمازون عن العمل في يوم الميزانية.