فوضى عارمة في لندن بسبب إضراب عمال مترو الأنفاق

تسببت إضرابات مترو الأنفاق بالعاصمة البريطانية لندن في حالة من الفوضى بمختلف أنحاء العاصمة اليوم، وهددت النقابات بجولة أخرى من الإضرابات.

وانضم سائقو مترو أنفاق لندن إلى المعلمين وموظفي الخدمة المدنية والأطباء المبتدئين وصحفيي البي بي سي، فيما يهدد بأن يكون أكبر إضراب منذ بدء الموجة الحالية من الإضراب العام الماضي وفقا لصحيفة «تليجراف»، البريطانية.

اعتصامات في جميع أنحاء البلاد

وتم تنظيم صفوف الاعتصام في جميع أنحاء البلاد وسط استمرار الغضب من تدني الرواتب والوظائف والمعاشات التقاعدية، وعلى الرغم من المحادثات الجارية بين النقابات وحكومة وستمنستر، لا تزال إضرابات القطاع العام قائمة، ما نتج عنه عدم وجود قطارات تعمل على أي من خطوط مترو أنفاق لندن بسبب إضراب السائقين في نقابات Aslef واتحاد السكك الحديدية والبحرية والنقل (RMT)، وفقًا لموقع Transport for London على الإنترنت.

وأظهرت شركة TomTom لتكنولوجيا تحديد الموقع الجغرافي أن هناك 387 ازدحامًا مروريًا في العاصمة تمتد لمسافة إجمالية قدرها 406 كيلومترات، وقال منظم نقابي إن المزيد من الإضراب في مترو الأنفاق في لندن مرجح للغاية، وأضاف فين برينان، منظم منطقة مترو أنفاق لندن: «نعم ، أخشى ذلك».

وأشاد برينان في وقت سابق بجميع النقابات التي أضربت اليوم لتوقيت إضراباتها لتكون متزامنة، وحذر الأمين العام لاتحاد الخدمات العامة والتجارية مارك سيروتكا من أن الأعمال التجارية ما زالت صالحة حتى نهاية العام.

الأعمال التجارية ما زالت صالحة حتى نهاية العام

وقال السفير التنفيذي لشركة الخدمات الصحية البريطانية NHS: «حتى الآن، من الصعب جدًا على NHS - لكن الخدمة الصحية لا تزال موجودة للمرضى».