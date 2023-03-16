مراسل «القاهرة الإخبارية» يكشف تفاصيل أزمة جديدة في فرنسا بسبب «التقاعد»

شارك محتجون في مسيرات بمختلف أنحاء فرنسا، أمس، في محاولة الفرصة الأخيرة لإقناع المشرعين بعدم تأييد مشروع قانون الرئيس، إيمانويل ماكرون، لإصلاح المعاشات التقاعدية، الذي يرفع سن التقاعد إلى 64 عامًا.

وقال خالد شقير، مُراسل «القاهرة الإخبارية» من مارسيليا، إن الاجتماع المُصغر للحكومة الفرنسية بقصر الإليزيه، والذي دعا إليه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بعد الانتهاء من التصويت ووضع البند الرئيسي في مشروع قانون التقاعد للتصويت، صباح اليوم، وحضر الاجتماع رئيسة الوزراء الفرنسية، ووزير العمل مهندس مشروع القانون، ووزير الدولة لشؤون البرلمان، انتهى بأمر غير مبشر.

تلويح بحل البرلمان

وأضاف «شقير» في رسالته لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن الرئيس الفرنسي خلال الاجتماع، لوّح بحل البرلمان، في حالة الفشل بالحصول على أصوات برلمانية كافية لتبني قانون رفع سن التقاعد إلى 64 عامًا، وسوف يكون التصويت في مجلس الشيوخ في التاسعة صباح اليوم بتوقيت باريس، ثم بعد الظهيرة سيكون التصويت في البرلمان الفرنسي.

وأشار إلى أن هناك أخبارًا تقول إنه بعد تصويت مجلس الشيوخ، من الممكن أن تعقد الحكومة الفرنسية اجتماعًا طارئًا مرة أخرى قبل عملية التصويت.

رؤية المراقبين

وتابع، أن المراقبين يرون أن تهديد الرئيس الفرنسي بحل البرلمان في حالة الفشل، هو محاولة منه لحث المترددين من أحزاب الوسط وحزب الجمهوريين اليميني العريق؛ للتصويت لصالح مشروع القانون.