محافظ أسيوط ينعى الصحفية سعاد أحمد مراسلة «الوطن» بأسيوط

نعى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ببالغ الحزن والأسى وفاة الصحفية سعاد أحمد مراسلة جريدة «الوطن» بأسيوط، التي وافتها المنية اليوم بعد صراع مع المرض، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

محافظ أسيوط ينعى سعاد أحمد

وقدم محافظ أسيوط – في بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم السبت - وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة خالص التعازي لأسر الفقيدة الراحلة ولنقابة الصحفيين ، داعيًا الله أن يلهم أهلها الصبر الجميل، واصفاً الفقيدة الراحلة بأنها محبة لعملها الصحفي ومخلصة في اداء عملها والتواصل المستمر لحل مشاكل المواطنين.

تشييع جنازة الزميلة سعاد أحمد في أبو تيج

وكلف محافظ أسيوط محمد عبد الراضي رئيس مركز ومدينة أبو تيج بالمشاركة في تشييع جنازة الفقيدة بمسقط رأسها بمدينة أبو تيج وتقديم واجب العزاء لأسرتها وتقديم كافة سبل الدعم والرعاية لهم.

وكانت الصحفية سعاد أحمد مراسلة جريدة الوطن بأسيوط، توفيت اليوم عن عمر يناهز 47 عامًا وذلك بعد صراع مع المرض بعد مسيرة مميزة بدأتها بمدير الإعلام بمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط ثم انضمت للنقابة العامة للصحفيين عام 2016 ومراسلة للعديد من القنوات التليفزيونية بجانب كتاباتها الصحفية بجريدة الوطن.