محافظ أسيوط: مبادرة الكشف عن السمنة والتقزم بالمدارس تستهدف 750 ألف تلميذ

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الإثنين، أعمال مبادرة رئيس الجمهورية للكشف الطبي على طلاب المدارس الابتدائية لفحص وعلاج أمراض الأنميا، والسمنة والتقزم، في مدارس مدينة أسيوط، برفقة الدكتور أيمن منصور، رئيس قطاع التامين الصحي بوسط الصعيد وعبدالعزيز زنار، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط.

تقديم الفحوصات والتحاليل للتلاميذ

وقال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، لـ«الوطن»، إنّ المبادرة تستهدف طلاب المرحلة الابتدائية من خلال توقيع الكشف الطبي والتحاليل ويستخرج له بطاقة مدون فيها بيانات التلميذ، وأن الحملة تقوم بعمل كل التحاليل وأخذ عينة الدم والوزن والطول وإذا ظهر أي ارتفاع في نسب الفحوصات يتم عمل تحليل آخر للتلميذ للتشخيص السليم وأخذ العلاج اللازم.

الحملة تستهدف 750 ألف تلميذ

وأضاف محافظ أسيوط أن الحملة تواصل الكشف الطبي على طلاب المدارس الابتدائية لفحص وعلاج أمراض الانيميا ، والسمنة والتقزم حيث تستهدف 750 ألف طالب علي مستوي مدارس أسيوط وتم انجاز 40%؜ من المبادرة بمختلف المدارس وخلال الفترة المقبلة سيتم الانتهاء من كل الفحوصات بمختلف المدارس حتى تصل إلي نسبة 100%.