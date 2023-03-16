القبض على عاملين بمطروح استدرجا سائق تاكسي وتعديا عليه بسلاح لسرقته

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات واقعة التعدي على سائق سيارة أجرة «تاكسي» بمطروح، وضبط مرتكبي الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة مطروح بمديرية أمن مطروح من إحدى المستشفيات باستقبالها سائق سيارة تاكسي، مُصاب بجروح قطعية متفرقة، وبسؤاله قرر أنَّه حال استقلاله للتاكسي قيادته بدائرة القسم استوقفه أحد الأشخاص وطلب منه توصيله لإحدى المناطق وتعدى عليه بسلاح أبيض فأحدث إصابته الـمُشار إليها واستولى على التاكسي قيادته وهاتفه المحمول ورخصتي التسيير والقيادة، وفي وقت لاحق عُثر على التاكسي بدائرة القسم.

تمّ تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة عاملان مقيمان بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترف الأول بارتكاب الواقعة باستخدام سلاح أبيض (سكين) واتفاقه مع الثاني على تسليمه التاكسي لبيعه وعقب ارتكابه الواقعة ترك التاكسي بجوار مسكنه تمهيداً لتسليمه للثاني، أرشد عن (الهاتف المحمول – السلاح المستخدم - مبلغ مالي داخل التاكسي) وأضاف بتخلصه من (رخصتي القيادة والتسيير الخاصين بالمجني عليه بإلقائها بأحد العقارات المهجورة) وبمواجهة الثاني أيد ذلك.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.