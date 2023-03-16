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«الداخلية»: القبض على سائق سرق متعلقات سيدة أجنبية في المرج

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
11:56 ص | الخميس 16 مارس 2023
سيارة شرطة - أرشيفية

سيارة شرطة - أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط سائق بإحدى شركات النقل الخاص مقيم بالمرج، بتهمة الاستيلاء على حقيبة بداخلها (مبلغ مالي – بعض الأوراق) خاصة بإحدى السيدات تحمل جنسية إحدى الدول، تركتها سهواً بالسيارة قيادته وإنكاره وجود الحقيبة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وأضاف بتخلصه من الأوراق والحقيبة، وإنفاقه جزء من المبلغ على متطلباته الشخصية، باستدعاء المجنى عليها تعرفت على المتهم، واتهمته بالسرقة.

ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، بتهمة سرقة أجزاء من إحدى السيارات في أثناء توقفها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، وعثر بحوزته على (المسروقات المستولى عليها -  119 أجزاء لسيارات متنوعة أخرى).

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب الفك، وأضاف أنَّ العلامات الأخرى المضبوطة من متحصلات وقائع سرقة بذات الأسلوب بقصد بيعها.

وجرى ضبط شخصين لهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة القليوبية، بتهمة ارتكاب 5 وقائع سرقة هواتف محمولة بأسلوب المغافلة، وبمواجهتهما أقرا ببيع الهواتف المستولى عليها لعميلهما سيء النية له معلومات جنائية، أمكن ضبطه وبحوزته كل المسروقات المستولى عليها.

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بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع