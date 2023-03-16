ضبط ‏97 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 96848 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

19857 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

176 مخالفة السير دون تراخيص.

17 مخالفة موقف عشوائي.

وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.