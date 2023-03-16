رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

ضبط ‏97 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات
11:59 ص | الخميس 16 مارس 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 96848 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

19857 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

176 مخالفة السير دون تراخيص.

17 مخالفة موقف عشوائي.

وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

اقرأ المزيد:

متى يتم سحب رخصة السيارة الأجرة؟.. 6 حالات حددها قانون المرور

رجل يصطاد سمكة من مياه الأمطار في كاليفورنيا.. «عطلت حركة المرور»

3 ضوابط في قانون المرور لسير واستقلال الحيوانات والدواب على الطريق

طرق الاستعلام عن مخالفات المرور عبر بوابة مصر الرقمية.. خطوات بسيطة
بقلم محمد بركات