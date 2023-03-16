متى يتم سحب رخصة السيارة الأجرة؟.. 6 حالات حددها قانون المرور

ضوابط ولوائح وضعها قانون المرور لتنظيم حركة السير على الطرق بما يضمن السلامة للجميع سواء سائقي سيارات أو ركاب وكذلك المارة؛ لذلك وضع عدد من الضوابط تنظيم ذلك، ولا يجوزالخروج عنها، منها مخالفات تعرض صاحبها لسحب رخصة السيارة.

سحب رخصة السيارة الأجرة في قانون المرور

وهناك 6 حالات تعرض صاحبها لسحب رخصة السيارة الأجرة، والتي أوضحها قانون المرور وهي كالتالي:

1- عدم استيفاء إجراءات التجديد خلال مدة الثلاثين يوما التالية لانتهاء مدة الترخيص، على الرغم من أداء الضرائب والرسوم المقررة للتجديد قبل إنقضاء مدة ثلاثين يوما وتظل الرخصة مسحوبة حتى إستيفاء إجراءات التجديد ووفقا للمادة 24 من القانون.

2- عند تكرار ضبط سيارة أجرة يوجد خلل في عدادها خلال سنة من ضبطه فى المرة السابقة وبه خلل ويكون السحب لمدة ثلاثين يوما كما يجب ضبط العداد وفقا للمادة 28/3 من القانون.

حالات تسحب بسببها رخصة السيارة الأجرة

3- عند ضبط المركبة غير متوافر فيها شروط المتانة والأمن ويستمر السحب إلى حين استيفاء هذه الشروط وفقا للمادة 33 من القانون.

4- عند ضبط قائد أي مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب العامة فى المركبة أو إذا سمح بذلك، ويكون السحب لمدة 90 يوما من تاريخ الضبط وفقا للمادة 72 من القانون، ولمالك المركبة استرداد رخصة المركبة ما لم يثبت علمه بالواقعة .

5- عند تسيير السيارة الأجرة التى تعمل بنظام نقل الركاب بأجر عن الراكب فى حدود دائرة سير معينة خارج المحافظة المرخص بالسير فيها بدون تصريح من قسم المرور المختص، ويكون سحب الرخصة لمدة 30 يوما.

6- عند ضبط المركبة يقودها شخص غير مرخص له أو كان مرخصا له وألغيت رخصته وكذلك إذا ضبطت يقودها شخص سحبت أو أوقفت رخصته أو شخص مرخص له برخصة لا تجيز قيادة المركبة التى ضبط يقودها، ويكون السحب لمدة لا تزيد على 90 يوما ولمالك المركبة استرداد رخصة المركبة ما لم يثبت علمه بالواقعة.