3 ضوابط في قانون المرور لسير واستقلال الحيوانات والدواب على الطريق

ينظم قانون المرور حركة السير على الطرق بضوابط تحقق السلامة للجميع، سواء كان الركاب أو السائقين أو حتى المارة، بما في ذلك استقلال الدواب والحيوانات أيضًا، نظم لها قانون المرور ضوابط للسير على الطرق.

حدد قانون المرور الحالات والضوابط التي يمكن استقلال أو الحركة للدواب وحيوانات الجر أو الركوب أو الحمل على الطريق، بما يضمن سلامة الجميع، وعدم تعطيل الحركة.

قانون المرور

وجاءت ضوابط سير الحيوانات والدواب على الطريق والتي حددها قانون المرور بأكثر من نوع وهى: «الدواب، وحيوانات الجر، حيوانات الحمل»، على النحو التالي:

قواعد سير الدواب على الطريق

- يجب أن يكون هناك قائدا للدواب وحيوانات الجر أو الحمل أو الركوب سواء كانت فرادى أو قطعانا، أو عدد كاف من القائدين بحيث لا تخرج عن سيطرتهم، أو وتتسب في مشكلة على الطريق.

- لا يجوز ترك الدواب والحيوانات بمفردها على الطريق.

- يسمح في حالة واحدة ترك الدواب أو الحيوانات على الطريق، في حالة ما إذا كانت مقيدة بحيث يمتنع عليها الحركة.

ويعمل قانون المرور على تنظيم حركة السير على الطرق بما يضمن السلامة والأمان للجميع، سواء سائقي السيارات أو الركاب أو حتى المارة، وكذلك الحيوانات والدواب.