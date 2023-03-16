دعاء الشفاء من المرض.. «ربّ إنّي مسّني الضرّ وأنت أرحم الرّاحمين»

الدعاء من أفضل العبادات التي يمكن أن يقوم بها الفرد في كل الأوقات للتضرع والابتهال إلى الله عز وجل، ووقت المرض يكون الإنسان في حالة من الضعف والتعب، لذلك يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى لأنه هو الشافي، ولا يوجد صيغة معينة لدعاء المرض بل يدعوا الشخص المريض أن يشفيه الله ويرد له عافيته.

دعاء للشخص المريض

ودعاء المرض هو أي دعاء يقوم الشخص المريض بدعاءه حتى يشفيه الله عز وجل ومن الأدعية التي ممكن الاستعانة بها وقت المرض، هي:

- ربّ إنّي مسّني الضرّ وأنت أرحم الرّاحمين.

- اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمنّ علينا بالشفاء العاجل، وألّا تدع فينا جرحًا إلّا داويته، ولا ألمًا إلا سكنته، ولا مرضًا إلا شفيته، وألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، وشافِنا وعافِنا واعف عنا، واشملنا بعطفك ومغفرتك، وتولّنا برحمتك يا أرحم الراحمين.

- إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يارب العالمين.

دعاء الشفاء من المرض

- يا إلهي، اسمك شفائي، وذكرك دوائي، وقربك رجائي، وحبّك مؤنسي، ورحمتك طبيبي ومعيني في الدّنيا والآخرة، وإنّك أنت المعطي العليم الحكيم.

- بسم الله أرقي نفسي من كلّ شيء يؤذيني، ومن شر كلّ نفس أو عين حاسد، بسم الله أرقي نفسي الله يشفيني، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلّا بالله، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويشفي مرضى المسلمين.

- اللهم ألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، وشافِنا وعافِنا واعف عنا، واشملنا بعطفك ومغفرتك، وتولنا برحمتك يا أرحم الراحمين.

- يا مُفرّج الكرب يا مُجيب دعوة المُضطرين، اللهم ألبس كل مريض ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل يا أرحم الراحمين، اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهم آمين.