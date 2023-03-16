فتح باب التقديم للالتحاق بمركز التعليم المدمج في جامعة القاهرة

أعلن مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج، عن فتح باب القبول للالتحاق ببرامجه المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية، للحصول على البكالوريوس والليسانس المهني بنظام التعليم المدمج وذلك للفصل الدراسي الثاني.

البرامج المتاحة للتقديم

وأوضح مركز الجامعة أن البرامج المتاح التقديم عليها تضم برنامج علوم الأعمال بكلية التجارة، وبرامج اللغة العربية وآدابها والثقافة الإسلامية بكلية دار العلوم، والترجمة الانجليزية وعلم النفس وتطبيقاته وعلم الاجتماع التطبيقي والنشر والحفظ الرقمي والدراسات التاريخية وحضارات العالم بكلية الآداب، برنامج إعداد معلمي مرحلة الطفولة المبكرة وبرنامج إعداد معلمي التربية الخاصة مرحلة الطفولة المبكرة بكلية التربية للطفولة المبكرة.

الشروط المطلوبة للالتحاق

وحدد مركز الجامعة الشروط المطلوبة للالتحاق بالبرامج، وتتمثل في مرور عامين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من المؤهلات المتوسطة، ويستثني من هذا الشرط الطلاب المصريين المقيمين بالخارج بشرط وجود إقامة سارية، وأبناء شمال سيناء وجنوب سيناء، والشرط الثاني هو اجتياز اختبار القبول.

المستندات المطلوبة للتسجيل

أما عن المستندات المطلوبة للتسجيل فهي كالآتي:

- صورة من المؤهل الدراسي.

- صورة شهادة الميلاد.

- الرقم القومي.

- موقف التجنيد.

ويتم التقديم بمقر المجلس يومياً من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثانية ظهراً باستثناء أيام الإجازات والعطلات الرسمية.